صحة مطروح تطلق قافلتين طبيتين بالمجان لواحة سيوة في الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلتين طبيتين لمدينة سيوة، خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، وتتضمن القوافل تقديم الكشف والعلاج بالمجان، ومتوفر بها جميع التخصصات الطبية المختلفة وكافة الأدوية والمستلزمات من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن أول

قافلة طبية ستعمل يومي 25 و26 بقريتي أبو شروف وقارة أم الصغير، والقابلة الثانية ستعمل يومي 27،28 بقريتى بهى الدين، مشندت.

ووجه محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والدعم أمام عمل القوافل والتنسيق التام بين مديرية الصحة ومركز مدينة سيوة؛ لتذليل أي عقبات لإنجاح عمل القوافل مع الإعلان عنها وتعريف المواطنين؛ لتحقيق أقصى استفادة منها وأفضل الخدمات الصحية لأهالي الواحة.