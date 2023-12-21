وزير الخارجية البريطاني يتفقد مسارات وصول مساعدات غزة في العريش

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تفقد ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، مخازن المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مدينة العريش بشمال سيناء.

واستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومسئولي الهلال الأحمر المصري وزير الخارجية البريطاني في مطار العريش، ثم جولة لتفقد مخازن المساعدات الخاصة بالقطاع ومركز المساعدات اللوجيستية التابع لهلال الأحمر، واستمع إلى شرح من الهلال الأحمر في كيفية استقبال وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشاد كاميرون بالدور المصري في استقبال وتوصيل المساعدات لغزة وتسهيبل الإجراءات اللازمة لذلك، مبديا أمنياته بزيادة معدل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

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