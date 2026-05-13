فاروق جعفر: الزمالك قادر على التتويج بالكونفدرالية

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إنه يجب تطبيق اللوائح دون استثناء، مع ضرورة تدارك الأخطاء التي تعرض لها نادي الإسماعيلي، والتي أدت إلى تراجع نتائجه.

وأضاف جعفر، خلال برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، أن هذا الموقف يجب أن يكون درسًا للجمعية العمومية لاختيار مجالس إدارات قادرة على إدارة النادي العريق بالشكل الصحيح.

وعن مباراة الزمالك، أوضح أن ركلة الجزاء المحتسبة ضد الفريق كانت صحيحة، مشيرًا إلى أن الزمالك كان قادرًا على تحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام اتحاد العاصمة.

وأضاف أن استحواذ الفريق الجزائري لم يكن مؤثرًا أو خطيرًا، بينما أهدر الزمالك فرصة انفراد صريح خلال الشوط الأول، مؤكدًا أن الفريق كان الأفضل والأكثر خطورة، رغم بعض القصور في التحضير النفسي للاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك سيكون لها دور كبير في دعم الفريق وتحفيزه لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.