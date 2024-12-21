نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل إزالة حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه لن يوافق على إنهاء الحرب على قطاع غزة قبل إزالة حركة حماس.

ويأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حماس تطالب بالإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة التبادل، في حين أعلن مكتب نتنياهو عن تقدم في المفاوضات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وذكرر إعلام إسرائيلي، أنه قد يتم نفي البرغوثي إلى تركيا، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب انتهت من إعداد قائمة بالأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تطالب بإبعاد الأسرى ذوي الأحكام العالية إلى الخارج، وليس للضفة الغربية، وذلك لتجنب صور احتفالات التحرير وتقليل احتمال عودتهم لممارسة ما تصفه إسرائيل بـ"الإرهاب".