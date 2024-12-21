مقطع فيديو يظهر اعتقال المشتبه به في هجوم ماجدبورج بألمانيا

عقب هجوم الدهس الدموي على سوق عيد الميلاد "الكريسماس" في مدينة ماجدبورج الألمانية، أظهر مقطع فيديو التقط عبر هاتف محمول اعتقال المشتبه به.

ويظهر في الفيديو فرد شرطة يوجه سلاحه نحو المشتبه به ويأمره بالاستلقاء على الأرض: "يديك خلف ظهرك.. ابق مستلقيا"، ثم يستلقي الرجل على الأرض بجوار سيارة سوداء تبدو عليها أضرار واضحة، ويتبع التعليمات.

وبعد ذلك، يُظهر الفيديو وصول تعزيزات أمنية وخروج العديد من أفراد الشرطة من سيارة الطوارئ وتطويقهم للمشتبه به المستلقي على الأرض، ويأمر أحد أفراد الشرطة زملاءه بعدم "الاقتراب إلى هذا الحد".



وقُتل شخصان، على الأقل، أحدهما بالغ والآخر طفل صغير، وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرين بعدما قاد رجل سيارة اقتحم بها سوق عيد الميلاد في ماجدبورج بوسط ألمانيا، مساء أمس الجمعة.

وبحسب بيانات السلطات، فإن المشتبه به المعتقل حاليا هو طبيب منحدر من السعودية ويقيم في مدينة بيرنبوج الألمانية.