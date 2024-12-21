 إصابة 7 أشخاص إثر انهيار واجهة عقار بشارع النصر في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 7 أشخاص إثر انهيار واجهة عقار بشارع النصر في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 9:15 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 9:15 ص

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم السبت؛ إثر انهيار جزئي بواجهة عقار قديم مكون من أرضي و3 طوابق، كائن في شارع النصر، منطقة المنشية، التابعة لحي الجمرك، وسط الإسكندرية.

وتلقى اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد انهيار جزئي بعقار، مأهول بالسكان، في منطقة المنشية، وأسفر عن وجود مصابين، تم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لإسعافهم.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي حي الجمرك، رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم وانهارت واجهة إحدى شرفاته، وهو ما خلف المصابين.

ووفقا لمصدر أمني، فقد تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة من المواطنين، لحين فحصه هندسيًا، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


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