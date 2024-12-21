الحكم على هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء 28 ديسمبر الجاري

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 28 ديسمبر الجاري، للحكم على البلوجر هدير عبدالرازق، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشئون الاقتصادية، للبلوجر هدير عبدالرازق، أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك" صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

وتابعت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.

وأوضحت التحقيقات أن البلوجر المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك" في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.