 أوغندا.. حصيلة القتلى جراء انهيار أرضي شرقي ترتفع إلى 40 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوغندا.. حصيلة القتلى جراء انهيار أرضي شرقي ترتفع إلى 40 شخصا

د ب أ
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 5:53 م

ذكر مسؤول أوغندى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من انهيار أرضي جارف في أوغندا إن عدد الوفيات المؤكدة ارتفع ليصل إلى 40.

وفي نهاية نوفمبر انطمر 40 منزلا أسفل الأوحال والطمي والحطام في منطقة بولامبولي شرقي أوغندا بعد هطول أمطار غزيرة.

وقالت فاهيرا مبالاني المفوضة المسؤولة عن بولامبولي لوكالة (د ب أ): "نعتقد أن ما يصل إلى 100 شخص دفنهم (الانهيار الأرضي) أحياء".

وأشارت إلى أن أعمال الإنقاذ مستمرة لكن الطرق والجسورالمدمرة تعرقلها بشدة.

وأضافت مبالاني على الرغم من ذلك أن السلطات تفترض أنه لن يتم العثور على المزيد من الناجين. 

 


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