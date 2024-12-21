أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، وتلقي مجلس إدارة القلعة البيضاء أخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا.

قال عمرو أدهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" تم تقديم شكوي اللاعب آرون بوبيندزا رسميا و تلقي النادي الإخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد حصل على توقيع آرون بوبيندزا إلكترونيا، وأتم النادي اتفاقه مع اللاعب للحضور إلى القاهرة للانضمام للفريق، وتم حجز تذاكر الطيران له، لكن اللاعب ماطل ولم ينفذ اتفاقه وانتقل لصفوف رابيد بوخارست الروماني.