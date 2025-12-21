محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير مستندات تعلية مباني بشبين الكوم للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة تزوير جديدة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، بعد ثبوت قيام عدد من المواطنين بالتلاعب وتزوير مستندات رسمية بقصد إكساب حق غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وتبين من فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية، تقديم عدد من المواطنين خطابات مزورة للوحدة القروية بالمصيلحة، منسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية "حماية الأراضي" بشبين الكوم، تتعلق بطلبات تعلية مبانٍ مقامة خارج الحيز العمراني.

وبمراجعة المستندات محل الواقعة والتنسيق مع الجهة المختصة، تأكد عدم صحة التوقيعات المدونة على الخطابات، فضلًا عن تزوير خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة الزراعية، ما يمثل جريمة تزوير مكتملة الأركان.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التدقيق الكامل في جميع المستندات المقدمة من المواطنين، ومراجعة البيانات بدقة قبل اتخاذ أي إجراءات، لمنع أي محاولات للتلاعب أو التحايل على القانون.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أي صور للفساد أو التزوير، مشددًا على استمرار المحافظة في التصدي الحاسم لجميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتورطين، لافتًا إلى أن الدولة وفرت المسارات القانونية المشروعة للحصول على الخدمات دون الإخلال بالقوانين أو اللوائح المنظمة.