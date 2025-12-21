واشنطن: احتجاز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، احتجاز سفينة تجارية ثانية قبالة سواحل فنزويلا.

وقالت نويم، في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن خفر السواحل احتجز في عملية أمنية السبت، ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا.

وادعت أن النفط الخاضع للعقوبات الأمريكية يُستخدم في تمويل "إرهاب المخدرات".

وأضافت: "سنواصل تعقّب الحركة غير القانونية للنفط الخاضع للعقوبات. سنجدكم ونوقفكم".

من جهته، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسِث، في تدوينة على "إكس"، إن الحصار المفروض على مغادرة ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من فنزويلا أو توجهها إليها، "سيستمر بالكامل إلى أن يعيد نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جميع الأصول الأمريكية التي نهبها"، على حد تعبيره.

وبحسب قناة "في تي في" الفنزويلية الرسمية، أدانت حكومة مادورو احتجاز السفينة التجارية التي كانت تنقل النفط إلى فنزويلا في المياه الدولية، مؤكدة أن طاقمها "احتجز بالقوة".

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاز أول ناقلة نفط قبالة فنزويلا، مشيرا إلى أنهم احتجزوها "لسبب وجيه" وسيستمرون في التحفّظ عليها.

بدورها ادعت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت أن مصادرة الناقلة جاءت لنقلها النفط إلى "الحرس الثوري الإيراني الخاضع للعقوبات".

أما فنزويلا فوصفت الحادث بأنه "سرقة علنية"، وأعلنت نيتها اللجوء إلى الجهات الدولية.