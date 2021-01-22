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تسريبات تكشف ما تجهزه أبل لحاسبها «ماك بوك آير»

آبل - ارشيفية
آبل - ارشيفية

نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 8:01 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 8:01 م
كشفت تسريبات صحفية جديدة ما تجهزه شركة "أبل" الأمريكية لعشاق حاسبها الشهير "ماك بوك آير"، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

نشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تفاصيل تسريبات "ماك بوك آير" الجديد، وأنه سيكون أرق وأخف وزنا من الإصدارات السابقة.

وألمحت المصادر من داخل "أبل" أنها بصدد إعادة تصميم كبير لحاسب "ماك بوك آير"، حيث ستزيل منه الحاشية السفلية التي كانت تزيد سمك الجهاز ووزنه.

كما سيتم دعم حاسب "ماك بوك آير" أيضا بمعالج "إم 1" الذي يعد جيلا جديدا كليا من المعالجات فائقة السرعة التي سبق وأثبتت نجاحها في حاسب "ماك بوك برو"، بالإضافة إلى تقنية الشحن "ماغا سيف".

وسيتضمن تصميم "ماك بوك آير" الجديد أيضا إطارات شاشة أصغر، ما سيؤدي إلى تقليص عامل الشكل المحمول بالفعل.

ولكن أكدت المصادر أن جهاز "ماك بوك آير" لن يظهر للنور إلا خلال مطلع عام 2022، وسيأتي بطرازين أحدهما بشاشة ذات قياس 14 بوصة والآخر 16 بوصة.

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