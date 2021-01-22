 التحفظ على 10 أطنان هوالك بسكويت بمصنع ببرج العرب في الإسكندرية - بوابة الشروق
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التحفظ على 10 أطنان هوالك بسكويت بمصنع ببرج العرب في الإسكندرية

بسكويت - ارشيفية
بسكويت - ارشيفية
عصام عامر
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 11:07 م
قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ، على 10 أطنان هوالك ومخلفات بسكويت، مجهولة المصدر، وغير مدون عليه أي بيانات، بغرض استخدامها في الأغراض التجارية، بعد ضبطهم داخل أحد مصانع المواد غذائية في برج العرب.

وجاءت عملية الضبط، أثناء الحملة التي شنتها شرطة التموين التجارة الداخلية في الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين، وأسفرت عن تحريز المضبوطات داخل المصنع الكائن في منطقة برج العرب، غربي المحافظة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

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