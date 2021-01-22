إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء فيه:" يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويعيش زين الدين زيدان أجواء صعبة للغاية مع ريال مدريد في الوقت الحالي وبات مصيره في قلعة سانتياجو برنابيو محل شك كبير بعد سوء النتائج التي عانى منهل الفريق مؤخرًا بالخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو ثم الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.