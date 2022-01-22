أعلنت دار الشروق عن تنظيمها مسابقة مميزة لقراءها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، والتي ستحمل جوائز يومية خلال أيام المعرض من 26 يناير وحتى 7 فبراير.

ودعت دار الشروق قرائها إلى زيارتها في قاعة 1 جناح B17 وجناح الأطفال: ▪ قاعة 5 جناح A3، على أن تكون القواعد المنظمة للمسابقة كالتالي:

إذا كنت اطلعت على إصدارات دار الشروق الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وكونت قائمتك التي ترغب في اقتنائها، فلديك الآن فرصة للفوز بهذه القائمة مجانًا، المطلوب من القراء المشاركة في التعليقات الواردة على منشور للدار يتصدر صفحتها على موقع فيس بوك، بقائمة من 5 كتب من إصدارات دار الشروق، ليكون للقراء فرصة للفوز بها، من بين 20 فائزًا تختارهم الدار من خلال سحب يومي خلال أيام المعرض.

وأعلنت الدار عن أن استلام الجوائز سيكون من داخل جناح دار الشروق في معرض الكتاب، بالإضافة إلى التمتع بالإقبال على وشراء - أحدث وأهم الإصدارات من الكتب والروايات، في ظل وجود خصومات على جميع الإصدارات تصل إلى 40%.