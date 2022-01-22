جابت مسيرة بالسيارات من أنصار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مساء اليوم السبت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، دعماً له ولمطالبته بالمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، بعد أن ترددت معلومات عن إمكانية عزوف الحريري عن المشاركة في الانتخابات.

وجابت مسيرة بالسيارات شوارع بيروت، دعما لسعد الحريري، بثُت خلالها الأناشيد والأغاني الوطنية. كما رفع المشاركون المناصرون للحريري رايات تيار المستقبل.

وتجمع مناصرو الحريري في نهاية المسيرة في محيط مقره في بيروت، وطالبوه باتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان الحريري قد وصل قبل يومين إلى بيروت، وقام بعدد من اللقاءات.

وسيعلن الحريري موقفه من المشاركة أو عدمها في الانتخابات النيابية المقبلة يوم الاثنين المقبل.