إحالة أوراق المتهم بقتل «شهيد لقمة العيش» في المنيا لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد حسام، إحالة أوراق المتهم "محمد. س. ر"، 32 سنة، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بالقيام بقتل "ط. ج. ا"، 20 سنة، سائق توك توك، والمعروف إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، وحددت جلسة دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكان المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لقيامة في عام ٢٠٢٠، باستدراج المجني على وقتله، وإلقاء جثته في مصرف المحيط بقصد سرقة المركبة الخاصة به «توك توك»، ومحاولة إخفاء جريمته.