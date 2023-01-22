رفض دعوى محمود كامل وهشام يونس ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين





قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة مساء اليوم الأحد، برفض دعوى عضوي مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس ومحمود كامل، والتي طالبا فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.



واختصم محمود كامل وهشام يونس في دعواهم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين (بصفتيهما) وطالبا بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعلان النتيجة، وإعادة فرز أوراق الاقتراع في حضور المرشحين أو مندوبيهم، وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار.



ولاتزال المحكمة تنظر في دعويين أخريين تطالبان ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، والمقامتين من عضوي الجمعية العمومية نور الهدى زكي ومحمد رشاد علام.