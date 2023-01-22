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مصر
رفض دعوى محمود كامل وهشام يونس ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين
التخطيط: 1.5 مليار دولار لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر ضمن برنامج العمل السنوي 2023
بحوث الفلزات: دعم المشروعات الابتكارية للباحثين وتحويلها لمنتجات قابلة للتسويق
التخطيط: 14.5 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
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باشاغا يشكر دول عربية تغيّبت عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب
استطلاع: الأغلبية الأمريكية تدين ترامب وبايدن لحيازتهما وثائق سرية
الكاردينال الألماني مولر يصدر كتابا يتهم فيه البابا فرنسيس بالمحسوبية
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الزمالك يكشف سبب تأخر صفقات يناير
أزاح الزمالك.. المقاولون يقتحم المربع الذهبي بفوز مثير أمام الداخلية بالدوري
الزمالك يطلب عودة محمود علاء من الاتحاد
رأي
فن
عارفة عبدالرسول: طبيعي الست تحب كل الرجالة والراجل يحب كل الستات.. والغيرة قاتلة
فيديو.. مدحت العدل: السعودية أثرت الفن المسرحي المصري في آخر 3 سنوات
3 فبراير.. مسار إجباري تحيي أول حفلات سلسلة «محطات مسار إجباري»
المخرج أحمد شوقي يستأنف بروفات مسرحية «صاحبة الوردة
مال وأعمال
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مواطن
تحرير سعر الصرف يعزز التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية
القومي للأجور: صندوق الطوارئ لا يستطيع تحمل زيادات الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص
22 يناير 2023.. نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: 23% زيادة في صادرات مصر الكيماوية خلال 2022
حوادث وقضايا
القضاء الإداري بمجلس الدولة يقضي برفض جميع الطعون ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين
إحالة أوراق المتهم بقتل «شهيد لقمة العيش» في المنيا لمفتي الجمهورية
نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم: نحترم العلاقة التي تربطنا مع زملائنا المحامين
ضبط 3 براميل جلوكوز مجهولة المصدر بدمياط
تليفزيون
عارفة عبدالرسول: أنا من جيل لما المايوه كان يصغر عليَّ أبويا كان يشتريلي واحد غيره
عارفة عبدالرسول: لما بشوف شاب حلو باقول لزوجي شايف الشاب ده جميل إزاي