 إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة ريان إير متجهة من بولندا إلى اليونان - بوابة الشروق
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إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة ريان إير متجهة من بولندا إلى اليونان

وكالات
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 6:47 م | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 6:47 م

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية، بورود إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "ريان إير" متجهة من بولندا إلى اليونان.

وذكر مصدر بوزارة الدفاع اليونانية، أن طائرات حربية يونانية سارعت اليوم الأحد لمرافقة طائرة تابعة لشركة "ريان إير" من بولندا إلى اليونان، وعلى متنها أكثر من 190 شخصا، بعد أن أبلغت السلطات عن تحذير بوجود قنبلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الطائرة هبطت في مطار أثينا الدولي قبل وقت قصير من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وكانت قيد التفتيش من قبل فريق إبطال مفعول القنابل.

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