الصحة: مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة مستدامة وليست محددة المدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار اليوم الأحد أن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة هي مبادرة مستدامة للصحة العامة وليست محددة المدة.

وقال عبدالغفار ـ في تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري اليوم ـ "إن المبادرات الرئاسية التي أطلقت في مصر ليست محددة المدة ولكنها تعني أن الدول المصرية سارعت بعملها حرصا على الصحة العامة".

وأضاف أن عدد الدول التي يجرى فيها مسح سمعي شامل للأطفال حديثي الولادة يبلغ حوالي 38% على مستوى العالم.

وذكر أن تشخيص الطفل الذي يولد بضعف سمعي خلال الشهور الستة الأولى والتدخل المناسب في حالته الصحية يمكنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي بدءا من المرحلة التعليمية وحتى تخرجه من الجامعة ليعمل ويصبح عضوا فاعلا في المجتمع.

وأوضح أنه في حال تأخر الكشف عن الحالة يحدث ضعف في الكلام ولن يستطيع الطفل الالتحاق بمدرسة عادية وسيكون لديه تأخر في القدرات الإبداعية ويتحول إلى طفل بحاجة لمساعدة دائمة.

ولفت إلى وجود المبادرة في كل محافظات الجمهورية.. حيث يتم الفحص السمعي في 3500 وحدة صحية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الفحص يمكن أن يتم من اليوم الأول من الولادة وحتى اليوم الـ28 منها.