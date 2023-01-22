وزير الخارجية: التعاون مع إيطاليا فرصة لدعم جهود مصر التنموية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاءه مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تناول الرغبة في تحقيق المزيد من التنسيق والتشاور بين الجانبين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأحد، أن اللقاء شهد التوافق في مجالات كثيرة، والرؤية المشتركة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار، ومواجهة التحديات المشتركة ومن ضمنها مقاومة الإرهاب والقضاء عليه، والهجرة غير الشرعية.

وأضاف: «نتطلع لمزيد من العمل الثنائي مع إيطاليا، ونقدر أن إيطاليا الشريك الأول ضمن دول الاتحاد الأوروبي، في المجال التجاري والاقتصادي مع مصر».

وأكد أن «التعاون مع إيطاليا فرصة لدعم جهود مصر التنموية، واستمرارها على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي الضرورية؛ للاضطلاع بدورها في المنطقة، وفي إطار علاقتها مع الشركاء الدوليين وفي المتوسط وعلى رأسهم إيطاليا».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بقصر الاتحادية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، «إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي».

وأكد أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.

وأضاف أن اللقاء تناول عددا من الملفات الاستراتيجية الهامة، فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.