الإمارات تبيع حصتها في حقول نفط كردستان بعد 10 سنوات من شرائها

قررت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، لحكومة إمارة أبوظبي الإماراتية، بيع حصتها في حقل أتروش النفطي في كردستان العراق، بعد 10 أعوام من شراء الحصة والعمل في الإقليم.



واتفقت الشركة بشكل نهائي مع شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز لبيع جميع حصتها في الحقل النفطي، فيما تظل الصفقة خاضعة لموافقات الطرف الثالث، وفق وكالة سبوتنيك.



يذكر أن شركة أبوظبي كانت قد اشترت حصة تشغيلية بنسبة 53.2% في حقل النفط مقابل 600 مليون دولار من شركة «جنرال إكسبلوريشن بارتنرز»، في يناير 2013، وتمتلك حاليًا حصة تبلغ 47.4% في الحقل.



وتمتلك حكومة إقليم كردستان العراق وشركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز حصصًا تبلغ 25% و27.6% على التوالي.