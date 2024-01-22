ميناء الإسكندرية: تداول 2570 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

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أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة بميناءي الأسكندرية والدخيلة، مشيرة إلى عبور 36 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إنه تجري أعمال شحن وتفريغ 40 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل بالميناءين.

ولفتت إلى تداول 2570 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد، حيث شكلت نسبة الحاويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ذكرت الهيئة أنه تم تداول 101 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، بتنفيذ كل إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.