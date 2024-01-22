أطلق محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و خالد شعيب محافظ مطروح المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة مطروح في شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وقالت الوزارة أنه سيتم الإعلان عنها بمديرية أوقاف مطروح خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

وتشمل المسابقة ٤ مستويات..

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".