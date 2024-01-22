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المقاومة الإسلامية تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا

بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 6:33 م

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الأثنين، عن قيامها بقصف قاعدتين للقوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بالطائرات المسيرة ورشقتين  صاروخيتين.

وذكرت المقاومة الاسلامية في العراق، في بيانين منفصلين وزعا اليوم، "أنها هاجمت  قاعدة عين الأسد الجوية المحتلة غربي العراق بالطيران المسيّر ،كما هاجمت برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم  قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا".

وقالت المقاومة إن هاتين العمليتين جاءتا "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الإحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة  وإنها تؤكد إستمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وتعرضت القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تتعرض لأكثر من 130 هجوما من جانب المقاومة الإسلامية في العراق ، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.


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