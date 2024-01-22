الأوبرا تواصل احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير بالإسكندرية

تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتوره هدي حسني لطلاب فصلى البيانو والباليه تدريب مي عادل والدكتورة سحر أبو الخير، وذلك في السابعة مساء الأربعاء ٢٤ يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية منها الوطن الأكبر، بسم الله، يا حببيتي يا مصر، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة وغيرها الى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكي، باخ، شوبرت، وغيرهم.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني، وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة؛ تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.