وزير خارجية فلسطين يرد على مقترح إسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

علق وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، على المقترح الإسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين، قائلًا إن «الفلسطينيين ثابتون في أرضهم».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف المالكي: «سنبقى في وطننا وأرض فلسطين ملك لنا، وسنقاوم من أجل دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية»، متهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يوميا بحق الفلسطينيين.



واستطرد: «سنطالب وزراء الخارجية الأوربيين بالعمل على وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وسنطالب برفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية».



وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن «تل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية»، وذلك خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25 ألفًا و295 شهيدًا، و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.