رئيس الوزراء الفرنسي يسعى لتهدئة احتجاجات المزارعين على ارتفاع التكاليف

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، الاجتماع مع قادة نقابة المزارعين اليوم الاثنين، في محاولة لوقف الاحتجاجات في جنوب غرب فرنسا على ارتفاع التكاليف والبيروقراطية ومنعها من الانتشار.

وقد مدد المزارعون الفرنسيون المحتجون إغلاق الطرق في أجزاء كثيرة من فرنسا قبل اجتماع اليوم.

وقالت قناة فرانس إنفو الفرنسية إنه تم إغلاق العديد من الطرق السريعة في جنوب فرنسا بالقرب من مدينة تولوز.

وأمضى المزارعون الليل في مواقع الإغلاق على الطريق السريع (إيه 64)، حيث أشعلت النيران في جدار مصنوع من بالات القش أثناء الليل.

وقالت صحيفة "لا ديبيش دو ميدي" إن المزارعين أغلقوا كذلك الطريق المؤدي إلى محطة الطاقة النووية في جولفيتش جنوبي فرنسا.

كما احتل المزارعون كشكا للرسوم على طريق سريع على الحدود الإسبانية بالقرب من بربينيان.

ويواجه المزارعون مشاكل عديدة، من بينها توفير ما يكفي من المياه لمزارعهم في المناطق التي أصبح فيها الجفاف المستمر عبئا متزايدا.

وأعلنت المنظمات الزراعية أنها ستواصل احتجاجاتها هذا الأسبوع.

وقال أرنو روسو رئيس جماعة الضغط المؤثرة "اف ان اس اي ايه" إن المظاهرات قد تنتشر في جميع أنحاء البلاد ،إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لتهدئة مخاوف المزارعين.

وقال روسو لإذاعة "فرانس انتر" "من اليوم، وكل الأسبوع، وطالما كان هذا ضروريا، سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات.. الغضب ليس جديدا، لقد كنا نصف ما تواجهه الزراعة الفرنسية لشهور".

وتطالب نقابات المزارعين بدعم مالي لتعويض تكلفة القواعد البيئة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمنافسة من الواردات الرخيصة. كما يرغبون في التنفيذ الكامل لقانون فرنسي صادر عام 2021 يستهدف حماية أجر المزارعين. كما يكافح المزارعون مع أسعار الطاقة المرتفعة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن هذه الضغوط على أتال تأتي بعد أسبوعين فقط على تعيينه في منصب رئيس الوزراء.