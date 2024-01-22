إيلون ماسك يعرب عن تأثره الشديد بما حدث في معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس ببولندا

أعرب إيلون ماسك ،مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس وشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة اليوم الاثنين، عن تأثره الشديد وحزنه لما حدث في معسكر الاعتقال النازي السابق أوشفيتس، مستنكرا أن يفعل البشر مثل ماحدث لإخوانهم البشر ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت زيارة ماسك للنصب التذكاري لمعسكر الاعتقال النازي السابق أوشفيتس بعد اتهامات للملياردير الأمريكي بدعم منشورات معادية للسامية.

وأظهرت صور ماسك في معسكر أوشفيتش-بيركيناو في بولندا التي كانت محتلة آنذاك من قبل القوات النازية. وبحسب متحف أوشفيتش-بيركيناو الوطني، فإن هذا المعسكر المشهور هو المكان الذي قام فيه النازيون بإبادة حوالي 1ر1 مليون شخص منهم مليون يهودي.

وشوهد ماسك يحمل ابنه على كتفيه في صورة من الجولة ، بينما كان يقف إلى جانب الحاخام مناحيم مارجولين ، رئيس الجمعية اليهودية الأوروبية ، و جدعون ليف أحد الناجين من الهولوكوست(المحرقة) ، والناقد الإعلامي المثير للجدل بن شابيرو .

واستضاف شابيرو في وقت لاحق مناقشة مع ماسك ، نظمتها الجمعية اليهودية الأوروبية في كراكوف القريبة ، حيث دافع ماسك عن منصته للتواصل الاجتماعي ، إكس/تويتر سابقا/.

وأراد ماسك مناقشة معاداة السامية على الإنترنت في كراكوف كجزء من مؤتمر نظمته الجمعية اليهودية الأوروبية، وكان من المنتظر بالأساس أن يقوم بهذه الزيارة لأوشفيتس غدا الثلاثاء.

كان ماسك بوصفه مالكا لمنصة إكس تعرض للانتقاد في نوفمبر الماضي لوصفه منشورا يحتوي على نظرية مؤامرة معادية للسامية بأنه "الحقيقة الفعلية" في منشور على المنصة.

وفي وقت لاحق، صرح ماسك بأنه كان هناك سوء فهم واعتذر. كما اتهم باحثو خطاب الكراهية منصة إكس بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد المنشورات المعادية للسامية. وتوقفت شركات إعلانات كبرى مثل آبل وديزني عن الإعلان على الخدمة لاحقا.