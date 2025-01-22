أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالوصول إلى 50 هدفا بقميص الريدز في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في شباك ليل الفرنسي، مؤكدا أنه عندما تريد الفوز ببطولة كبيرة لابد أن يكون لديك فريق كبير.

رد محمد صلاح في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول على هدفه في شباك ليل الفرنسي ووصوله للهدف رقم 50 بقميص الريدز في دوري الأبطال، قائلًا:" آمل ألا يكون الأخير، وأشعر بسعادة غامرة وفخور به للغاية، خاصة لأننا فزنا بالمباراة وهذا أهم شئ".

وتطرق صلاح للحديث عن هدف إيليوت الذي حسم اللقاء لصالح ليفربول، قائلًا:" أنا سعيد من أجله، ودائما أنا موجود لمساعدته، إنه فتى رائع ويحاول دائما تقديم أفضل ما لديه، في بعض الأحيان يلعب 5 دقائق، وأمام ليل لعب 45 دقيقة لقد كان رائعا، لذا أنا سعيد من أجله".

أوضح محمد صلاح:" أعتقد أنه عندما تريد الفوز ببطولة كبيرة، يجب أن يكون لديك فريق كبير، قدمنا مباراة جيدة في الوقت الحالي أمام ليل، لذا نأمل أن نستمر على هذا المنوال".

واصل:" لقد لعب ليل بخطة لعب جيدة للغاية، وأعتقد أنهم لم يهزموا منذ 21 مباراة، لذا فهو فريق صعب للغاية، وأظهروا ذلط طوال شوطي المباراة".

أتم صلاح حديثه:" سأمدح ليل على ما قدموه، لكنني سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة".

ووصل محمد صلاح بهدفه في شباك ليل إلى 51 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليعادل أسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري في المركز التاسع بقائمة هدافي دوري أبطال التاريخيين.