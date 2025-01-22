الأفغان الفارون من طالبان يناشدون ترامب إعفاءهم من أمر تعليق نقل اللاجئين إلى أمريكا

ناشد الأفغان، الذين فروا بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعفائهم من أمر تعليق نقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة، وقال بعضهم إنهم خاطروا بحياتهم لدعم القوات الأمريكية.

وتشير التقديرات، إلى أن 15 ألف أفغاني ينتظرون توطينهم في الولايات المتحدة منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، عندما انسحبت القوات الأمريكية من البلاد، بعد عقدين من الزمان.

ويريد هؤلاء إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، من خلال برنامج حكومي أمريكي، تم إنشاؤه لمساعدة الأفغان المعرضين للخطر، في ظل حكم طالبان؛ بسبب عملهم مع الحكومة ووسائل الإعلام ووكالات الإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان الأمريكية.

لكن في الأيام الأولى من توليه منصبه، أعلنت إدارة ترامب تعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، اعتبارا من 27 يناير، لمدة 3 أشهر على الأقل.

وخلال تلك الفترة، أعلن البيت الأبيض، أن وزير الأمن الداخلي بالتشاور مع وزير الخارجية سيقدم تقريرا إلى الرئيس، حول ما إذا كان استئناف البرنامج يصب في مصلحة أمريكا أم لا.