أحمد سعد يقدم أغنية دعائية لآخر حلقات مسلسل موضوع عائلى 3

يقدم الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 3"، والتى سيتم طرحها اليوم على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، وتقول كلماتها: "ألف تحية.. للناس الحقيقيه.. الناس العشرية.. صحاب أحلى نفسية".

واستطاع مسلسل موضوع عائلي 3، أن يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور، خاصة بعد نجاح جزئيه السابقين، حيث ينتظر الجمهور موعد حلقاته بشغف.

ويعرض اليوم الأربعاء، الحلقتين التاسعة والعاشرة وهما آخر حلقتين يتم عرضهما من المسلسل، في تمام الساعة الحادية عشر على منصة شاهد.

مسلسل موضوع عائلي 3 تكون من 10 حلقات، حيث ينتمي إلى المسلسلات القصيرة وحظى على شعبية واسعة منذ عرض الجزئين السابقين ويعرض على منصة شاهد.

وتدرو أحدث مسلسل "موضوع عائلى 3" حول لجوء "إبراهيم" لطبيبة الأعصاب "مريم" بعد معاناته من مشكلة صحية خطيرة، بينما تتوطد علاقته مع "خالد" شقيق زوجته الراحلة، ويتعرض العمل أيضًا لعلاقة "سارة" و"حسن" بعد ارتباطهما.

مسلسل موضوع عائلي 3، تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، وضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي، والفنانة رانيا يوسف.