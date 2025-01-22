في أول خطاب له بعد أداء القسم يوم الاثنين، كرر الرئيس دونالد ترامب العديد من التصريحات الكاذبة والمضللة التي أدلى بها خلال حملته. وشملت هذه التصريحات ادعاءات حول الهجرة والاقتصاد والمركبات الكهربائية وقناة بنما.

وفي تصريحات لاحقة في قاعة التحرير في الكابيتول، أصدر عددًا من الادعاءات الكاذبة الأخرى، بما في ذلك ادعاء يشوه العفو الذي أصدره الرئيس جو بايدن عند مغادرته منصبه. وإليكم نظرة على هذه الادعاءات كما أوردتها وكالة الأسوشيتد برس.

بايدن لم يعف عن 33 قاتلا

الادعاء: قال ترامب في قاعة تحرير العبيد إن بايدن أصدر عفواً عن "33 قاتلاً، قتلة مطلقين، أسوأ القتلة. كما تعلمون، عندما تحصل على حكم الإعدام في الولايات المتحدة، يجب أن تكون سيئًا".

الحقائق: أعلن بايدن في 23 ديسمبر أنه سيخفف أحكام 37 من أصل 40 شخصًا محكومًا عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، ليحول عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة. ولا يعني تخفيف الأحكام تبرئة الشخص.

وقال بايدن في إعلانه: "إن هذه التخفيفات تتوافق مع وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية الذي فرضته إدارتي، في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".

وقد أنقذ هذا القرار حياة الأشخاص المدانين في جرائم القتل ، بما في ذلك قتل ضباط الشرطة والجيش، والأشخاص على الأراضي الفيدرالية، وأولئك المتورطين في عمليات سطو مميتة على البنوك أو صفقات المخدرات، فضلاً عن قتل الحراس أو السجناء في المرافق الفيدرالية.

ترامب يعيد نشر ادعاءاته الكاذبة بشأن انتخابات 2020

الادعاء: "بالمناسبة، في عام 2020، كانت تلك الانتخابات مزورة تمامًا."

الحقائق: لم تكن الانتخابات مزورة. وقد خلصت السلطات التي راجعت الانتخابات ــ بما في ذلك المدعي العام لترامب نفسه ــ إلى أن الانتخابات كانت نزيهة.

فاز بايدن في المجمع الانتخابي بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 لترامب، كما فاز بالتصويت الشعبي بأكثر من 7 ملايين بطاقة اقتراع. وأكدت عمليات إعادة فرز الأصوات في ولايات رئيسية فوز بايدن، ولم تنجح الدعاوى القضائية التي تطعن في النتائج.

لم ترفض نانسي بيلوسي قوات الحرس الوطني في 6 يناير

الادعاء: وصف ترامب اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي بـ "اللجنة غير المختارة من البلطجية السياسيين"، وزعم أن رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي "رفضت عرض 10 آلاف جندي" في 6 يناير 2021 وأنها كانت "مسؤولة عن الأمن في الكابيتول". - تصريحات في قاعة التحرير.

الحقائق: زعم ترامب مرارًا وتكرارًا أن بيلوسي رفضت عرضه بإرسال قوات الحرس الوطني إلى الكابيتول في 6 يناير. وبينما كان منخرطًا في المناقشات في الأيام التي سبقت 6 يناير حول ما إذا كان سيتم استدعاء الحرس الوطني قبل الجلسة المشتركة، لم يصدر أي أمر أو طلب رسمي من هذا القبيل قبل أو أثناء أعمال الشغب، وتأخر وصول الحرس لساعات بينما كان مسؤولو البنتاغون يتداولون حول كيفية المضي قدمًا .

وفي مقابلة أجريت عام 2022 مع لجنة مجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون والتي حققت في الهجوم ، أكد كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع في ذلك الوقت، أنه لم يكن هناك أي أمر من الرئيس.

ولم تكن بيلوسي مسؤولة عن توجيه الحرس الوطني. ولكن مع تعرض مبنى الكابيتول للهجوم، دعت هي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل إلى تقديم المساعدة العسكرية، بما في ذلك من الحرس الوطني.

ترامب يكرر ادعاءات لا أساس لها بشأن المهاجرين

ادعاء: قال ترامب في خطاب تنصيبه إن الحكومة الأمريكية "فشلت في حماية مواطنينا الأمريكيين الرائعين الملتزمين بالقانون، لكنها توفر ملاذًا وحماية للمجرمين الخطرين، وكثير منهم من السجون والمؤسسات العقلية الذين دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني من جميع أنحاء العالم".

الحقائق: لا يوجد دليل على أن دولًا أخرى ترسل مجرمين أو مرضى عقليين عبر الحدود، وقد أثار ترامب هذا الادعاء مرارا وتكرارا خلال حملته الأخيرة.

التضخم لم يصل إلى مستويات قياسية في عهد بايدن

ترامب: "سأوجه جميع أعضاء حكومتي لحشد السلطات الواسعة المتاحة لهم لهزيمة التضخم القياسي وخفض التكاليف والأسعار بسرعة."

الحقائق: بلغ التضخم ذروته عند 9.1% في يونيو 2022 بعد ارتفاعه بشكل مطرد في أول 17 شهرًا من رئاسة الديمقراطي جو بايدن من مستوى منخفض بلغ 0.1% في مايو 2020. وتُظهر أحدث البيانات أنه اعتبارًا من ديسمبر انخفض إلى 2.9%.

وقد شهدت فترات تاريخية أخرى معدلات تضخم أعلى، مثل معدل تجاوز 14% في عام 1980، وفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لقد شهد متوسط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، ارتفع سعر اثنتي عشرة بيضة كبيرة من 1.33 دولار في أغسطس 2020 إلى 4.82 دولار في يناير 2023. وانخفض سعرها إلى 2.07 دولار في سبتمبر 2023 ولكنها ترتفع حاليًا مرة أخرى، عند 4.15 دولار اعتبارًا من ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تفشي إنفلونزا الطيور المتزامن مع ارتفاع الطلب خلال موسم الخبز في العطلات.

ارتفع سعر جالون الحليب كامل الدسم إلى 4.22 دولار في نوفمبر 2022، ارتفاعًا من 2.25 دولار في بداية ولاية بايدن. اعتبارًا من ديسمبر، بلغ سعره 4.10 دولار.

انخفض سعر البنزين إلى 1.77 دولار للغالون في عهد ترامب. لكن هذا الانخفاض في الأسعار حدث أثناء عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا عندما كان عدد قليل من الناس يقودون سياراتهم. وكان انخفاض الأسعار بسبب أزمة صحية عالمية، وليس سياسات ترامب.

في عهد بايدن، ارتفع سعر البنزين إلى 5.06 دولار في يونيو 2022. ومنذ ذلك الحين كان في اتجاه هبوطي، عند 3.15 دولار اعتبارًا من ديسمبر.

وعد مصلحة الضرائب الخارجية بتحصيل الرسوم الجمركية

الادعاء: وعد ترامب في خطاب تنصيبه بإنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية لجمع "جميع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات"، وقال: "ستكون هناك مبالغ هائلة من الأموال تتدفق إلى خزانتنا، قادمة من مصادر أجنبية".

الحقائق: يشير كل خبراء الاقتصاد تقريبا إلى أن المستهلكين الأميركيين سوف يتحملون جزءا على الأقل، إن لم يكن أغلب، تكلفة الرسوم الجمركية. وقد يقبل بعض المصدرين في الخارج أرباحا أقل لتعويض بعض تكاليف الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن ترتفع قيمة الدولار مقارنة بعملات البلدان التي تواجه الرسوم الجمركية، وهو ما قد يعوض أيضا بعض التأثير.

ولكن الرسوم الجمركية لن يكون لها التأثير المطلوب في تحفيز المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة إلا إذا أدت إلى جعل المنتجات المصنعة في الخارج أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.

وعلاوة على ذلك، يزعم العديد من أنصار ترامب، وحتى بعض المعينين من قِبَل إدارته، أنه يعتزم استخدام التعريفات الجمركية في المقام الأول كأداة للمساومة لانتزاع التنازلات من البلدان الأخرى. ولكن إذا تم إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية، فهذا يشير بالتأكيد إلى أن ترامب يتوقع فرض وجمع العديد من الرسوم الجمركية.

دعوات لإلغاء تفويض المركبات الكهربائية الذي لا وجود له

الادعاء: "سنقوم بإلغاء تفويض السيارة الكهربائية، وبالتالي إنقاذ صناعة السيارات والوفاء بتعهدي المقدس تجاه عمال السيارات الأميركيين العظماء". - خطاب التنصيب.

الحقائق: من المضلل أن نزعم أن مثل هذا الأمر موجود. ففي إبريل 2023، أعلنت وكالة حماية البيئة عن فرض قيود صارمة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من المركبات الخاصة. وتقول الوكالة إن هذه الحدود يمكن الوفاء بها إذا كانت نسبة 67% من مبيعات المركبات الجديدة كهربائية بحلول عام 2032.

ومع ذلك، فإن القاعدة الجديدة لن تلزم شركات صناعة السيارات بتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية بشكل مباشر. فهي تحدد حدود الانبعاثات وتسمح لشركات صناعة السيارات باختيار كيفية الالتزام بها.

في عام 2019، شاركت كامالا هاريس في رعاية مشروع قانون بصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي يسمى قانون المركبات عديمة الانبعاثات والذي كان من شأنه أن يتطلب أن تكون 100٪ من المركبات الجديدة للركاب المباعة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040. مشروع القانون، الذي تعثر في اللجنة، لم يحظر ملكية المركبات التي تنتج انبعاثات.

الصين لا تدير قناة بنما

الادعاء: في حديثه عن رغبته في أن تستعيد الولايات المتحدة قناة بنما: "إن السفن الأميركية تتعرض لتكاليف باهظة للغاية ولا يتم التعامل معها بشكل عادل بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل البحرية الأميركية. وفوق كل ذلك، تدير الصين قناة بنما". - خطاب تنصيبه.

الحقائق: نفى المسؤولون في بنما مزاعم ترامب بأن الصين تدير القناة وأن الولايات المتحدة تتقاضى رسومًا زائدة. وقال ريكاورتي فاسكيز، مدير القناة، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "لا يوجد تمييز في الرسوم".

وأضاف أن "قواعد الأسعار موحدة تماما لجميع من يعبرون القناة ومحددة بوضوح".

وقال أيضا إن الصين لا تدير القناة. وأشار إلى أن الشركات الصينية العاملة في الموانئ على طرفي القناة كانت جزءا من اتحاد شركات من هونج كونج فاز بعملية تقديم العطاءات في عام 1997. وأضاف أن شركات أميركية وتايوانية تدير موانئ أخرى على طول القناة أيضا.

وأكد فاسكيز أن القناة لا تستطيع أن تمنح معاملة خاصة للسفن التي تحمل العلم الأميركي بسبب معاهدة الحياد. وقال إن طلبات الاستثناءات تُرفض بشكل روتيني، لأن العملية واضحة ولا ينبغي أن تكون هناك اختلافات تعسفية. والاستثناء الوحيد في معاهدة الحياد هو السفن الحربية الأميركية، التي تحصل على مرور سريع.