صلاح يعادل هنري في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين

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عادل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أسطورة كرة القدم الفرنسية وآرسنال السابق تيري هنري في رقما مميزا بدوري أبطال أوروبا.

نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا في فوز فريقه ليفربول على ليل بنتيجة 2-1، عندما تلقى تمريرة سحرية من كورتيس جونز وضعته منفردا بمرمى ليل لم يجد صلاح صعوبة في إسكان الكرة الشباك من فوق حارس مرمى الفريق الفرنسي في الدقيقة 34.

ووصل محمد صلاح بهدفه في شباك ليل للهدف رقم 51 في دوري أبطال أوروبا ليعادل بذلك عدد أهدف تيري هنري صاحب الـ51 هدفا، ويتشارك الثنائي المركز التاسه في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين.

جدير بالذكر أن الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي برصيد 141 هدفا.