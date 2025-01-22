 إليز ستيفانيك مرشحة ترامب للأمم المتحدة تؤيد «حق اليهود التوراتي» في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إليز ستيفانيك مرشحة ترامب للأمم المتحدة تؤيد «حق اليهود التوراتي» في الضفة الغربية


نشر في: الأربعاء 22 يناير 2025 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 11:04 ص

قالت النائبة إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنها تؤيد المزاعم التي يرددها اليمين المتطرف في إسرائيل بشأن "حق توراتي لليهود" يخول لهم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة استماع لبحث التصديق على تعيين النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك (نيويورك) التي رشحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وجاءت العبارة المثيرة للجدل على لسان ستيفانيك خلال استجوابها من جانب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، بعد أن حاولت التهرب من الإجابة المباشرة على أسئلته عدة مرات.

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