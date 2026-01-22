العراق يتسلم رئاسة الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسلم العراق، اليوم الخميس، رئاسة الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "بتكليفٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تسلّم القائم بالأعمال المؤقت، مصطفى عادل العايش، رئاسة الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من المندوب الدائم للجمهورية التركية لدى المنظمة، السفير جنك أوراز، بحضور الأمناء المساعدين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة".

وأضافت الوزارة أن ذلك جاء تمهيداً لاستضافة العراق للاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد لعام 2026.

من جهته، أشاد العايش بجهود الجمهورية التركية خلال رئاستها للدورة الحادية والخمسين، مثمّناً جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء كافة لما بذلوه من تعاون خلال الدورة السابقة.