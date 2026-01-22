وزير التعليم يصدر قرارا بحركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن إجراء تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الإداري، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة التعليمية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التطوير الشامل للتعليم.

وجاء القرار كالتالي:

- هاني عنتر سيد إبراهيم مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

- حسن طلعت حسن محمد الشامي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

- ياسر محمود محمد محمود مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

- مروان سعد أحمد محجوب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

- أشرف محمد محمود السيد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

- عبد الشافي حسن عبد الشافي حسن وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

- محمود جابر محمود بدوي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

- ثريا عبد الحفيظ إبراهيم منصور مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

- سحر أحمد فؤاد علي الخولي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

- أحمد عبد الله أحمد عبد الله وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

- أسامة عبد العال أحمد حمدان وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

- طارق محمد سعد الدين هشهش مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

- أحمد عبد المحسن محمد حسن وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

- الدكتور ربيع محمد محمد أمين مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

- منال عبد الوهاب محمد مصطفى وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

- مصطفى عبده طه محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

- الدكتورة وفاء محمد رضا أحمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

- الدكتور وائل عبد الباري محمد هراس وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

- الدكتور أحمد يحيى أحمد إسلام وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

- محمد فاروق مبارك محمد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.