 النيابة تطلب التحريات التكميلية في سقوط فتاة من الطابق الرابع بأوسيم - بوابة الشروق
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النيابة تطلب التحريات التكميلية في سقوط فتاة من الطابق الرابع بأوسيم

مصطفى بكر
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 11:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 11:04 ص

تواصل النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيقات، حول مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق الرابع فى منطقة أوسيم.

 

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

 

وصرحت النيابة بدفن جثة الفتاة وتسليمها لذويها لإجراء عملية الدفن، وتبين مصرع فتاة لمرورها بأزمة نفسية.

 

وكانت فتاة لقت مصرعها، بعدما ألقت نفسها من الطابق الرابع في أوسيم، لمرورها بأزمة نفسية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع فتاة لمرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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