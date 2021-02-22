راندا البحيري ليوسف الشريف: جمهورك محترم زيك

وجهت الفنانة راندا البحيري كلمة للفنان يوسف الشريف وجمهوره، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد أن أثنى "فانز يوسف الشريف"، على تواجدها معه في مسلسله الرمضاني الجديد "كوفيد 25"، ووصفوها بأنها "من ألطف وألذ الشخصيات".

وكتبت راندا منشورا جاء فيه: "الفنان المحترم، بيكون الفانر بتوعه (جماهيره) محترمين زيه".

وتابعت: "ربنا يكرمك يا يوسف على قد تعبك واحترامك ومجهودك الحقيقي، وأشكر (إنچي علاء) شكرا كبيرا من قلبي؛ علشان هي سبب مهم لتواجدي في المسلسل الكبير ده مع مخرج مهم زي الأستاذ أحمد نادر جلال، اللي فعلا بقى مقصروش في أي حاجة كانت شركة (سينرچي) اللي عملت مجهودا كبيرا أوي علشان يعرفوا يطلعوا الشغل مظبوط.. (أحمد أبو الفتوح) كل الشكر.. أستاذ تامر مرسي شكرا جزيلًا".

ويواصل المخرج أحمد نادر جلال تصوير المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وهو بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، عبدالرحيم حسن، إيناس كامل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.