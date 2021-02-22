انتشار كميات كبيرة من الغبار القادم من صحراء إفريقيا في سماء ألمانيا

بدت السماء في العديد من الأماكن في ألمانيا بلون اللبن المعكر؛ بسبب انتشار كميات كبيرة من غبار الصحراء القادم من شمال إفريقيا.



وقال زباستيان شابرت، خبير الطقس في هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم الاثنين: "هناك تيار جنوبي نقل غبار الصحراء من شمال إفريقيا إلى خطوط العرض لدينا".



وأضاف شابرت، أن من الممكن لهذه الظاهرة أن تؤثر على لون الشمس في الشروق والغروب، "ونظرا لأن أشعة الضوء انكست على نحو مختلف، فستتلون السماء بلون أحمر بدرجة أشد".



وتابع شابرت أن كثافة الغبار في السماء سيؤدي إلى الحد من الأشعة الحارقة للشمس، مشيرا إلى أن درجات الحرارة العظمى يمكن أن تنخفض بمقدار يتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين.



وتوقعت الهيئة استمرار كثافة الغبار في السماء حتى يوم الجمعة المقبل، وقالت إن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر لهذا السبب لبضعة أيام أخرى.