تنفيذ 9 قرارات إزالة للتعديات على أراضي الدولة بمطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، إن مجالس المدن شنت حملات مكبرة، تم خلالها تنفيذ ٩ قرارات إزالة للتعديات على أراضي الدولة، على مساحة ٢٣٢٠ مترا بمدينتي مرسى مطروح والضبعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه تنفيذ ٨ قرارات إزالة للتعديات على أراضى الدولة بمساحة ١٥٢٠ مترا، منها إزالة ٣ حالات تعد في المهد، وفقا لمستجدات إحداثيات المتغيرات المكانية الواردة مؤخرا، عبارة عن أسوار ومبان مخالفة.

وكشف عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة الضبعة، عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات في المهد على مساحة ٨٠٠ متر بنطاق قرية فوكة، عبارة عن قاعدة منزل وسور بارتفاع متر تم إزالتها بمعرفة المتعدي على نفقته الخاصة.