رئيس أوكرانيا: ندرس قطاع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

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صرح الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بأنه يدرس قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عنه القول: "نرى اعتداء على سيادة دولتنا وسلامة أراضيها، وقد تلقيت طلبا من وزارة الخارجية للنظر في مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا".

ووصف قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا بأنه "خطوة تصعيدية من جانب روسيا".

واستطرد بالقول: "ندرك كل المخاطر، وندعو روسيا مرة أخرى لحل القضايا من خلال الحوار، وللجلوس على طاولة المفاوضات، ونحن مستعدون للاجتماع في أي مكان".