اليابان: اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين انتهاك لسيادة أوكرانيا

أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، ووصف الاعتراف بأنه "انتهاك لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي واتفاقية سلام سابقة".



ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كيشيدا قوله للصحفيين إن "سلسلة الإجراءات الروسية تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وهو ما لا نقبله، وننتقده بشدة".



وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إن طوكيو ستعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإعداد "رد صارم" على روسيا، "بما يشمل فرض عقوبات".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك كجمهوريتين مستقلتين، وأمر بنشر قوات روسية بهما لأداء مهام "حفظ السلام"، في خطوة قد تمهد الطريق أمام روسيا لغزو جارتها أوكرانيا.



وقال كيشيدا: "سنراقب عن كثب تطورات الوضع، بقلق بالغ"، مضيفا أن اليابان سوف تتخذ "قرارات محددة، والعمل عن كثب مع المجتمع الدولي" بشأن كيفية مواكبة دول الغرب.



وأوضح أن تحركات موسكو الأخيرة تتعارض مع اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار الذي وقعته القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق البلاد.