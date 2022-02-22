اتفق زعيما اليابان وألمانيا اليوم الثلاثاء على أن الإجراءات الروسية الأخيرة تقوض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وأنها "غير مقبولة على الإطلاق" وسط مخاوف من غزو روسي.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتس أكدا خلال محادثاتهما الهاتفية أنهما سينسقان عن كثب بشأن الأزمة الأوكرانية وسيتابعان التطورات بقلق بالغ.

وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية هذا العام ومن المقرر عقد اجتماع قمة افتراضي بعد غد الخميس لمناقشة الأزمة.