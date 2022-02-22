رئيس تيار الحكمة العراقي يؤكد ضرورة تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد

أكد رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، ضرورة تجاوز حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق، فضلا عن ضرورة تحلي الجميع بإرادة الحل عبر المبادرات السياسية المطروحة لمعالجة الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن الحلول ممكنة وليست مستعصية إذا غلّب الساسة المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، مطالبا باعتماد الحوار في حل النزاعات داخليا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة لدى العراق، ماثيو تولير؛ حيث بحثا العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها، فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق.

وشدد الحكيم، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، على أن "المواقف المتصلبة لن تنتج إلا مزيدا من التعقيدات، والضرر بالمصالح العامة للدول والشعوب"، مؤكدا "أهمية الاتفاق على المشتركات والانطلاق منها في إدارة الأزمات والإشكاليات".