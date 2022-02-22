 أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى التسوية السلمية للنزاع في شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى التسوية السلمية للنزاع في شرق أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 12:25 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا، وفقا لاتفاقيات مينسك، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار 2202 (2015)، معربا عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي المتعلق بوضع مناطق معيّنة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام، أن جوتيريش يعتبر قرار الاتحاد الروسي انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحث جوتيريش جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأشار البيان الأممي إلى أنه تماشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل الأمم المتحدة داعمة على نحو تام لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

كما حث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنع أي إجراءات وتصريحات قد تزيد من تصعيد الوضع الخطير في أوكرانيا وحولها وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمعالجة جميع القضايا سلميا.

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