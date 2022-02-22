مكتب باشاغا الإعلامي: تقديم التشكيلة الحكومية الليبية في وقتها المحدد والمشاورات سلسة وفعالة

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا بأن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تجري بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن التشكيلة الوزارية ستُقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، وقبل انتهاء المدة المحددة في قرار التكليف، مبينا أن التشكيلة ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.

ويسود في ليبيا غموض سياسي عقب تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم مهامه إلا لسلطة منتخبة من الشعب.

ومن المفترض أن يقدم باشاغا تشكيلته الوزارية قبل يوم الخميس المقبل بحسب المدة التي منحها له مجلس النواب.

وكشف الدبيبة مساء أمس عن خطة، قال: "إنها ستُفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية واستفتاء على الدستور، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية".