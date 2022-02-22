 زاخاروفا: ردود أفعال الدول الغربية على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك متوقعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 فبراير 2022 9:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

زاخاروفا: ردود أفعال الدول الغربية على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك متوقعة

المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 9:15 ص

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك.

وقالت زاخاروفا مساء يوم الاثنين في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "دعونا نعود لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ما هو المنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلا واضحا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون"، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

ووقع الرئيس الروسي الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا عن أوكرانيا، في خطوة لقيت تنديدا ورفضا غربيا ودوليا واسعا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك