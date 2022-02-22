أحمد موسى: مصر والأردن تتعرضان لمؤامرة وحملات تشويه تستهدف زعزعة الاستقرار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تتعرضان لحملة ومؤامرة تستهدف هدم الاستقرار، لافتا إلى الأردن نجحت في تحقيق الاستقرار والتصدي للفوضى.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك صفحات على السوشيال ميديا تدار من الخارج تسعى لزعزعة استقرار مصر والأردن.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن التقارير التي يتم إعلانها حول الحسابات البنكية للملك مضللة ولا تمت للواقع بصلة، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وجاء في البيان أيضًا أن الديوان الملكي الهاشمي تابع تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة.